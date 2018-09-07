"РКС-Самара" проводят замену почти 300 метров труб одновременно на двух крупных коллекторах города

На Главном Безымянском коллекторе на ул. Алма-Атинской начинается подготовка к бетонированию участка трубы диаметром 1500 мм. Напомним, ее переложили после обрушения старой, построенной в 1972 году. Работы по замене велись без отключения стоков, применялся новый способ — вместо сварки отдельные участки скручивали между собой. Сейчас стоки уже завели в новую трубу, проверили состояние колодцев. Предстоит работа по бетонированию новой трубы. Между собой рабочие называют его "саркофагом". Делают его для того, чтобы сети водоотведения не повредились от тяжести грунта — линия проходит на глубине более 10 метров. Саркофаг должен стать дополнительной защитой новых труб, повысить надежность их работы.

Фото: предоставлено ООО "Самарские коммунальные системы"