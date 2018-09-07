Сотрудники ФСБ задержали в Тольятти трех аферистов, которые пытались заполучить почти 21,5 млн рублей

Днем 3 сентября у кафе "Порт" в Автозаводском районе Тольятти задержали подозреваемых в крупном мошенничестве. Операцию проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области, которые появились после того, как состоялась передача 17 млн рублей.

По данным источников в правоохранительных органах, в руки силовиков попали мужчины 38, 47 и 35 лет. Они обещали местному предпринимателю уладить проблему с налоговой задолженностью — 89 млн руб., а за свои услуги просили в общей сложности 21,45 млн руб., из которых 17 млн руб. они должны были передать некоему знакомому в правоохранительных органах, а 4,45 млн оставить себе "за беспокойство".

В результате подобных "вложений" сумма налоговой задолженности должна была снизиться с 89 млн руб. до 2 млн рублей.

3 сентября состоялась передача 17 млн руб., то есть части оговоренной суммы, после чего должны были начаться активные "выручай"-действия.

Однако, по версии следствия, никто из задержанных возможности выполнить обещанное не имел, и, вероятно, мужчины с самого начала осознанно пошли на обман предпринимателя.

4 сентября в СО У ФСБ России по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". По решению суда подозреваемых оставили под подпиской о невыезде.