В Октябрьске сошли с рельсов три вагона с бензином

На железнодорожной станции Октябрьск во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Об этом сообщает Сызранский ЛО МВД России на транспорте.

Сошедшие с рельсов вагоны обнаружил осмотрщик при обходе состава. При этом цистерны не опрокинулись и топливо из них не разлилось. Пострадавших нет. Ходовая часть вагонов получила множественные механические повреждения, их отправили на ремонт. В связи с инцидентом ведется проверка.