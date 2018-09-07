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Инвестиции Экономическая политика

Губерния планирует войти в ТОП-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 сентября, в регправительстве обсудили вопросы улучшения позиций Самарской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Сегодня в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности губерния занимает 48-е место, улучшив свои позиции за год на 17 пунктов. Глава региона Дмитрий Азаров поставил цель - войти в первую десятку рейтинга.

В ходе совещания под председательством врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова были рассмотрены вопросы эффективности реализации процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ), влияния административного давления на бизнес и развития и поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Для достижения поставленных главой области целей необходимо снижать давление на бизнес со стороны контрольных органов, а также активнее привлекать предпринимателей к разработке нормативно-правовых документов.

При этом основную оценку результатов этой работы должны делать предприниматели, а не органы власти на основании ведомственной отчетности. Для этого крайне важно выстроить прямой диалог и взаимодействие с предпринимательским сообществом для оперативного обмена информацией как обо всех возникающих у бизнеса проблемах, так и о возможных мерах поддержки со стороны государства.

"Очень важно, что в таких встречах, кроме чиновников, участвуют представители делового сообщества, общественные организации и предприниматели-эксперты, которых мы привлекаем к этой работе, в первую очередь, для обсуждения и решения сложных вопросов в процессе ведения предпринимательской деятельности", - отметил Виктор Кудряшов.

Основными предложениями предпринимателей являются упрощение процедур проверок и совершенствование законодательства.

"Власти должны создавать условия ведения бизнеса с перспективой не меньше чем на пять-десять лет, так как, если правила на ходу начинают меняться, это сказывается негативно на бизнесе. Особенно на том, который не может делать долгосрочное планирование, а работает здесь и сейчас", - прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Евгений Борисов.

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