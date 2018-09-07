В Самаре пытались застрелить сотрудника службы охраны нефтяной компании

В четверг, 6 сентября, было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 51-летнего сотрудника службы охраны нефтяной компании (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По данным следствия, 5 мая пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу от дома на ул. Свободы. Сейчас угрозы для его жизни и здоровья нет.
В СУ СК РФ по Самарской области также уточнили, что уже задержаны двое подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?