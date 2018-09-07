В Самаре пытались застрелить сотрудника службы охраны нефтяной компании

В четверг, 6 сентября, было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 51-летнего сотрудника службы охраны нефтяной компании (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, 5 мая пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу от дома на ул. Свободы. Сейчас угрозы для его жизни и здоровья нет.

В СУ СК РФ по Самарской области также уточнили, что уже задержаны двое подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.