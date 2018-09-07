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Муниципалитеты Власть и политика

Власти Самары предупреждают об ответственности за участие в несанкционированной акции на пр. Ленина

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары информирует, что проведение 8 сентября демонстрации на проезжей части пр. Ленина незаконно и не согласовано.

Также сообщается, что изначально городская администрация предложила организаторам акции место в районе улицы Свободы. 4 сентября обратившимся за согласованием ответили: "ввиду высокого уровня опасности проведения указанного мероприятия на проезжей части, создания препятствий для пользования городской транспортной инфраструктурой, предлагается изменить место проведения заявленной демонстрации".

Организаторы демонстрации обжаловали это решение в суде. В пятницу, 7 сентября, Самарский областной суд подтвердил законность ответа властей и "невозможность проведения обозначенного публичного мероприятия".

Администрация Самары обращает внимание организаторов и участников акции, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП).

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