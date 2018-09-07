Власти Самары предупреждают об ответственности за участие в несанкционированной акции на пр. Ленина

Мэрия Самары информирует, что проведение 8 сентября демонстрации на проезжей части пр. Ленина незаконно и не согласовано.
Также сообщается, что изначально городская администрация предложила организаторам акции место в районе улицы Свободы. 4 сентября обратившимся за согласованием ответили: "ввиду высокого уровня опасности проведения указанного мероприятия на проезжей части, создания препятствий для пользования городской транспортной инфраструктурой, предлагается изменить место проведения заявленной демонстрации".
Организаторы демонстрации обжаловали это решение в суде. В пятницу, 7 сентября, Самарский областной суд подтвердил законность ответа властей и "невозможность проведения обозначенного публичного мероприятия".
Администрация Самары обращает внимание организаторов и участников акции, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП).
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.