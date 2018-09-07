У Октябрьска задержали рыбаков, незаконно выловивших 574 рака

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали двух жителей Октябрьска, незаконно ловивших раков в акватории реки Волга, сообщает ведомство.
Мужчин нашли в районе 1874 км судового хода напротив Октябрьска. На момент задержания они уже выловили 574 рака с помощью 28 многозаходных ловушек, являющихся запрещенным орудием лова.
Всех раков полицейские выпустили в воду.
По факту произошедшего ведется проверка. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, оценивается примерно в 24 тыс. рублей.
Последние комментарии
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?