У Октябрьска задержали рыбаков, незаконно выловивших 574 рака

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали двух жителей Октябрьска, незаконно ловивших раков в акватории реки Волга, сообщает ведомство.

Мужчин нашли в районе 1874 км судового хода напротив Октябрьска. На момент задержания они уже выловили 574 рака с помощью 28 многозаходных ловушек, являющихся запрещенным орудием лова. Всех раков полицейские выпустили в воду. По факту произошедшего ведется проверка. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, оценивается примерно в 24 тыс. рублей.