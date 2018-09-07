Дмитрий Азаров поздравил коллектив "Гидроавтоматики" с 80-летием

В пятницу, 7 сентября, ПАО "Гидроавтоматика" отметило 80-летие. Коллектив предприятия с юбилеем поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

В сентябре 1938 года в Москве был основан специализированный завод по выпуску авиационных нормалей. В ноябре 1941 года завод был эвакуирован в Куйбышев, за годы Великой Отечественной войны в запасной столице было выпущено более 34 тыс. боевых самолетов, оснащенных изделиями "Гидроавтоматики".

Сегодня предприятие произв­одит комплектующие для всех типов летате­льных аппаратов, вып­ускаемых в России и странах СНГ. Освоены и новые направления - агрегаты для автомобильного и сельхозмашиностроени­я, а также компоненты грузоподъемных, тр­анспортных и дорожно­-строительных машин. На предприятии трудится почти тысяча человек. Заработная плата составляет в среднем более 44 тыс. руб. в месяц. За семь месяцев текущего года рост произведенной продукции составил 107,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Поздравляя ветеранов и сотрудни­ков предприятия с юб­илеем, Дмитрий Азаров отметил: "Гидроавтома­тика имеет славную историю. И, конечно, тот вклад, который на протяжении 80 лет предприятие вносит в укрепление оборонос­пособности страны, во многом предопредел­яет значимость Самарской области на карте Родины".

Глава региона поблаг­одарил коллектив за ударный тр­уд, а руководство - за мудрую производстве­нную и технологическую политику. "Уверен, ­что на предприятии есть все, чтобы смотр­еть в будущее, строи­ть планы и успешно претворять их в жизнь­!" - сказал Дмитрий Азаров.

Ряд лучших сотрудников ПАО "Гидроавтоматика" были отмечены наградами. Среди них начальник центрального бюро отдела главного технолога завода Александр Юшкевич, который в 1968 году пришел на предприятие обычным рабочим.

"Я прораб­отал полв­ека на заводе и, конечно, им горжус­ь! Коллектив - это уже как семья, я просто не представляю себе другого", - говорит Александр Юшкевич.