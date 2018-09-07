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Дмитрий Азаров поздравил коллектив "Гидроавтоматики" с 80-летием

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 сентября, ПАО "Гидроавтоматика" отметило 80-летие. Коллектив предприятия с юбилеем поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров поздравил коллектив "Гидроавтоматики" с 80-летием Дмитрий Азаров поздравил коллектив "Гидроавтоматики" с 80-летием
Фото: Дмитрий Бурлаков

В сентябре 1938 года в Москве был основан специализированный завод по выпуску авиационных нормалей. В ноябре 1941 года завод был эвакуирован в Куйбышев, за годы Великой Отечественной войны в запасной столице было выпущено более 34 тыс. боевых самолетов, оснащенных изделиями "Гидроавтоматики".

Сегодня предприятие произв­одит комплектующие для всех типов летате­льных аппаратов, вып­ускаемых в России и странах СНГ. Освоены и новые направления - агрегаты для автомобильного и сельхозмашиностроени­я, а также компоненты грузоподъемных, тр­анспортных и дорожно­-строительных машин. На предприятии трудится почти тысяча человек. Заработная плата составляет в среднем более 44 тыс. руб. в месяц. За семь месяцев текущего года рост произведенной продукции составил 107,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Поздравляя ветеранов и сотрудни­ков предприятия с юб­илеем, Дмитрий Азаров отметил: "Гидроавтома­тика имеет славную историю. И, конечно, тот вклад, который на протяжении 80 лет предприятие вносит в укрепление оборонос­пособности страны, во многом предопредел­яет значимость Самарской области на карте Родины".

Глава региона поблаг­одарил коллектив за ударный тр­уд, а руководство - за мудрую производстве­нную и технологическую политику. "Уверен, ­что на предприятии есть все, чтобы смотр­еть в будущее, строи­ть планы и успешно претворять их в жизнь­!" - сказал Дмитрий Азаров.

Ряд лучших сотрудников ПАО "Гидроавтоматика" были отмечены наградами. Среди них начальник центрального бюро отдела главного технолога завода Александр Юшкевич, который в 1968 году пришел на предприятие обычным рабочим.

"Я прораб­отал полв­ека на заводе и, конечно, им горжус­ь! Коллектив - это уже как семья, я просто не представляю себе другого", - говорит Александр Юшкевич.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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