Дмитрий Азаров поздравил коллектив "Гидроавтоматики" с 80-летием

В пятницу, 7 сентября, ПАО "Гидроавтоматика" отметило 80-летие. Коллектив предприятия с юбилеем поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
В сентябре 1938 года в Москве был основан специализированный завод по выпуску авиационных нормалей. В ноябре 1941 года завод был эвакуирован в Куйбышев, за годы Великой Отечественной войны в запасной столице было выпущено более 34 тыс. боевых самолетов, оснащенных изделиями "Гидроавтоматики".
Сегодня предприятие производит комплектующие для всех типов летательных аппаратов, выпускаемых в России и странах СНГ. Освоены и новые направления - агрегаты для автомобильного и сельхозмашиностроения, а также компоненты грузоподъемных, транспортных и дорожно-строительных машин. На предприятии трудится почти тысяча человек. Заработная плата составляет в среднем более 44 тыс. руб. в месяц. За семь месяцев текущего года рост произведенной продукции составил 107,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Поздравляя ветеранов и сотрудников предприятия с юбилеем, Дмитрий Азаров отметил: "Гидроавтоматика имеет славную историю. И, конечно, тот вклад, который на протяжении 80 лет предприятие вносит в укрепление обороноспособности страны, во многом предопределяет значимость Самарской области на карте Родины".
Глава региона поблагодарил коллектив за ударный труд, а руководство - за мудрую производственную и технологическую политику. "Уверен, что на предприятии есть все, чтобы смотреть в будущее, строить планы и успешно претворять их в жизнь!" - сказал Дмитрий Азаров.
Ряд лучших сотрудников ПАО "Гидроавтоматика" были отмечены наградами. Среди них начальник центрального бюро отдела главного технолога завода Александр Юшкевич, который в 1968 году пришел на предприятие обычным рабочим.
"Я проработал полвека на заводе и, конечно, им горжусь! Коллектив - это уже как семья, я просто не представляю себе другого", - говорит Александр Юшкевич.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.