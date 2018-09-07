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Продолжается прием заявок по предоставлению грантов президента РФ на развитие гражданского общества

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 сентября, завершается прием заявок на второй конкурс президентских грантов для некоммерческих неправительственных организаций.

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации В.В.Путина в 2018 году на 2 конкурса по предоставлению грантов из федерального бюджета выделяется более 8 млрд. руб.
Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2018 года.

Заявки формируются и представляются в электронной форме на сайте президентскиегранты.рф.
Консультации по подготовке заявок можно получить в Консультационно-методическом центре СОНКО Самарской области по адресу г.Самара, ул.Часовая, 6, 3-й подъезд, к.201 с 10:00 до 17:00 часов, тел. (846) 333-25-08, povolzje@povolzje.ru

По итогам первого конкурса президентских грантов в число победителей от Самарской области вошли 33 организации, проекты которых поддержаны на общую сумму около 47 млн. рублей.

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