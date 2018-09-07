В Самаре открылся памятник "черным гусарам"

В пятницу, 8 сентября, в Самаре состоялась торжественная церемония открытия скульптурной композиции, посвященной пятому гусарскому Александрийскому полку. Участие в мероприятии принял глава региона Дмитрий Азаров.

Полк был создан в 1776 году на базе Долматского и Македонского гусарских полков и назван по имени украинского города Александрия. В 1796 г. полк по решению императора Павла I получил свою черную с серебром гусарскую форму, а вместе с ней прозвище "черные гусары".

В Отечественную войну 1812 года полк принимал активное участие в боевых действиях от Волыни до современной Белоруссии. Его бойцы отличились в битвах под Пружанами, Молодечно, преследовали армию Наполеона под Борисовом и везде проявляли чудеса героизма.

В 1910 г. полк был включен в Казанский военный округ и передислоцирован на Волгу в Самару, где специально для него был построен военный городок. Сейчас эти здания располагаются на проспекте Масленникова. Именно отсюда гусары уходили на фронт Первой Мировой войны, где многие из них трагически погибли.

"В Александрийском полку служили известные на всю страну люди — поэт Николай Гумилев, писатель Михаил Булгаков, легендарный командир полка граф Федор Келлер", — рассказывает капитан первого ранга Сергей Батюшков.

Родной брат его деда, корнет Константин Батюшков был одним из блестящих офицеров полка. Именно с его портрета скульптор Иван Мельников создавал свой памятник. "Это был резкий, импульсивный, скорый на дело юноша, который за свои подвиги получил орден Святого Владимира и георгиевский крест посмертно", — говорит Батюшков.

Инициатива увековечить память о "черных гусарах" исходила от членов военно-исторического клуба "Союз "Бессмертные гусары". В 2016 г. силами его участников на территории Дома офицеров Самарского гарнизона открылся музей истории полка. А В 2017 г. на средства спонсоров и самих членов клуба началось изготовление памятника.

"Черные гусары" внесли свой вклад в историю нашего города и региона. Жителями губернии было укомплектована свыше 50% полка. Вместе с появлением этого памятника мы открываем новую неизвестную страницу в истории Самары", — говорит руководитель клуба Артем Гусев.

Открытие памятника прошло в торжественной обстановке. Под звуки полкового марша всадники в гусарской форме пронесли по ул. Шостаковича штандарт с черным двуглавым орлом.

С появлением новой достопримечательности горожан поздравил глава региона Дмитрий Азаров. "Сегодня для Самары — знаменательный день. Мы возвращаем в город память о наших великих предках. Александрийский полк был элитным подразделением российской армии. Его офицеры отличались необыкновенным мужеством и готовы были отдать жизнь за свое Отечество, — сказал Дмитрий Азаров. — Совсем недавно казалось, что полк, отправляясь на поля Первой Мировой, ушел в безвестность. Но это не так — благодаря патриотам самарского края мы возвращаем славу полка на нашу землю. Вместе мы сделаем так, чтобы подвиги "черных гусар" стали действительно бессмертными".

Глава региона отметил, что самарская земля обладает богатым историческим наследием. "Память о каждом знаковом событии, каждом подвиге мы должны пронести через века и передать следующим поколениям", — отметил глава региона.

Особое место в этой работе занимает обновление исторического центра Самары. "Нам предстоит с уважением и любовью привести в порядок историческую часть нашего города, сохранить архитектурно-исторический облик выдающихся зданий", — отметил Дмитрий Азаров. Он напомнил, что проект реновации исторической части обсуждался на встрече с президентом страны Владимиром Путиным и получил поддержку главы государства.

Зампредседателя совета при губернаторе области по стратегическому развитию Александр Хинштейн отметил, что памятник "черным гусарам" говорит о новом, более объективном отношении к Российской истории.

"Мы много десятилетий существовали в одной исторической парадигме, где все, что связано с царской военной формой, воспринималось негативно, где замалчивались и забывались героические страницы Первой Мировой и русско-японской войны, — сказал Александр Хинштейн. Сегодня у нашего общества достаточно зрелости, чтоб подняться над схваткой и перестать бороться со своим прошлым".

После приветственных слов автор скульптуры Иван Мельников сдернул с памятника покрывало. Перед глазами зрителей предстал стройный молодой гусар, держащий под уздцы верного коня.