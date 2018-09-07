На Фестивале студентов состоится световое представление и розыгрыш iPhone 8

В субботу, 8 сентября, в 15:00 на 2-й очереди набережной реки Волги стартует Фестиваль студентов. К участию в мероприятии приглашаются не только студенты, но и все жители и гости Самары.

Главные задачи фестиваля – формирование и развитие научного и творческого потенциала студенческой молодежи, обмен достижениями, пропаганда здорового образа жизни и разнообразного досуга, выстраивание партнерских отношений между вузами Самарской области.

К 15 часам участники праздника начнут собираться у главной сцены, расположенной у бассейна ЦСКА ВВС на Волжском проспекте.

На территорию Фестиваля, которая растянется от бассейна ЦСКА ВВС до ул.Чкалова, можно будет пройти через четыре КПП: Волжского проспекта, ул.Маяковского, Безымянного спуска, ул.Чкалова. Карта для удобного ориентирования на территории проведения основных мероприятий будет расположена у каждого входа.



Участниками Фестиваля станут более 5 тысяч студентов: научная, творческая и спортивная молодежь, лидеры студенческого самоуправления. Участники и гости праздника на входе получат карту фестиваля, с помощью которой они смогут принять участие в розыгрыше призов за посещение интерактивных площадок фестиваля.



Более 20 интерактивных площадок ждут своих посетителей. За посещение той или иной площадки обладатель флайера, кроме положительных эмоций и новых знаний, получает отметку в нём в виде печати. В итоге, за 5 печатей посетитель имеет возможность принять участие в розыгрыше наушников в качестве приза за победу, за 7 – часы, за 10 – iPhone 8. Таким образом, наибольшие шансы на победу имеет тот, кто проявит максимальный интерес и активность к происходящему.

Фестиваль студентов станет уникальным научно-образовательным пространством: на одной площадке 17 ведущих вузов Самарской области представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр. Также будут представлены площадки молодежных общественных организаций: совета старост Самарской области, Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческого совета Самарской области. Будет работать студенческий пресс-центр Фестиваля. Напомним, что Фестиваля студентов проводится в Самаре впервые. Инициатива проведения Фестиваля принадлежит студенческой молодежи Самарской области и поддержана главой региона Дмитрием Азаровым.

Завершится мероприятие выступлением популярной российской певицы Е.Темниковой и праздничным фейерверком, который предварит уникальное мультимедийное световое представление. Организаторы обещают великолепное по зрелищности и оригинальное по исполнению шоу, завораживающее действо, которое заинтригует даже самого искушенного зрителя. Изящная геометрия лазерного луча создаст на речной глади вечерней Волги красочные и выразительные картины исторической Самары, и конечно, 100-летия университетского образования, в рамках которого проходит фестиваль. Лучи играющего света будут двигаться в такт музыке и рисовать замысловатые узоры над восторженной толпой.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования. Информация об ограничении движения общественного транспорта в период празднования Дня города Самара, в рамках которого проходит Фестиваль студентов, с временной схемой ограничения и временными схемами организации движения общественного транспорта размещена на официальном сайте администрации г.о.Самара.