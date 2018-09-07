Самарским абонентам Tele2 добавили новые возможности

Tele2 отмечает значительный рост пользовательской активности абонентов в Самарской области. Объем потребляемого интернет-трафика в сети оператора на территории региона за год увеличился почти вдвое. На фоне высокой динамики потребления компания дополняет действующие тарифные решения новыми возможностями для абонентов.
По статистике, каждый второй абонент Tele2 в Поволжье активно пользуется мобильным интернетом. В цифровом выражении за год этот показатель вырос на 8%. Кроме того, зафиксирован существенный рост интернет-трафика в расчете на одного пользователя. В среднем абонент Tele2 в макрорегионе "Волга", имеющий устройство с поддержкой мобильного интернета, стал пользоваться этой услугой вдвое активнее по сравнению c прошлым годом, а общий объем интернет-трафика, скачанного в сети Tele2, увеличился более чем в два раза. В Самарской области рост трафика соответствуют общему тренду макрорегиона — годовой прирост составил 90%.
На фоне роста пользовательской активности абонентов, в августе 2018 года оператор дополнил новыми возможностями тарифные предложения линейки "Мой Tele2", действующие в Самарской области. Принимая во внимание интересы абонентов, оператор обеспечил оптимальное наполнение пакетных тарифов за выгодную цену. Кроме того, абонентам доступен ряд других продуктов оператора — перенос неизрасходованных минут, SMS и гигабайтов трафика, купленных в рамках пакетного тарифа на следующий месяц, а также услуга обмена минут на гигабайты. При этом клиенты Tele2 не несут дополнительных расходов за интернет в путешествиях по стране — стоимость услуг для них сохраняется как в домашнем регионе, все входящие звонки абсолютно бесплатны, а все исходящие вызовы и SMS на номера региона пребывания тарифицируются по тем же ценам, что и в домашнем регионе.
"Мы стараемся максимально гибко подходить к формированию предложений для наших абонентов, с одной стороны сохраняя преимущества действующих тарифов, и с другой — дополняя их новыми возможностями, — комментирует коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2 Алексей Сидоров. — В апреле этого года мы сформировали новую архитектуру тарифов, но при этом оставили возможность пользоваться самыми удобными решениями и услугами — перенос остатков, обмен минут на гигабайты и другие. В августе, проанализировав запросы пользователей, мы улучшили наполнение ряда тарифных предложений для сегмента B2С, а на днях запустили уникальную услугу "SOS"-пакет для абонентов с нулевым балансом. При этом мы по-прежнему гарантируем лучшее соотношение цены и услуг сотовой связи в регионе, и наши абоненты всегда могут в этом убедиться".
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?