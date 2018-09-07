Более 200 тысяч россиян выбрали избирательный участок через портал Госуслуг

9 сентября 2018 года в единый день голосования в 37 субъектах РФ состоятся выборы глав регионов, выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, а также дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам.

Напомним, что с 25 июля 2018 года жители регионов-участников вновь смогли воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель" и самостоятельно выбрать участок для голосования в пределах своего региона или округа. Такой возможностью воспользовались более 800 тысяч граждан. Пик активности пришелся на период с 29 августа по 5 сентября — заявления о включении в список избирателей подали около 600 тысяч россиян.

Заявление можно было подать в режиме онлайн через портал Госуслуг, а также при личном обращении в ТИК, УИК и МФЦ. В электронном виде через gosuslugi.ru и мобильное приложение "Госуслуги" было отправлено почти 220 тысяч заявлений. В последний день, когда можно было изменить место голосования, 5 сентября, зафиксировано рекордное количество онлайн обращений — свыше 37 тысяч.

Чаще всего "Мобильным избирателем" пользовались женщины — их оказалось более 55% от общего числа граждан. Самыми активными были россияне в возрасте от 18 до 45 лет — свыше 70% от всех, подавших заявления онлайн. Наибольшую популярность услуга приобрела у жителей Москвы, а также Московской, Самарской, Нижегородской и Новосибирской областей. В список самых "мобильных" регионов вошли в том числе Ростовская и Омская области, Алтайский и Красноярский края и Республика Башкортостан.