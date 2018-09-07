В медицинском центре "Династия" открыли новый корпус

В четверг, 6 сентября, в медицинском центре "Династия" торжественно открыли новый корпус. Двухэтажная конструкция площадью 240 кв. м. соединена переходом с основным зданием центра, выполнена с ним в едином стиле и позволяет значительно повысить доступность и комфортность оказания медицинской помощи.

Здесь размещены четыре кабинета, где будут вести приём врачи акушеры-гинекологи-репродуктологи, оборудован кабинет выдачи лекарственных препаратов, расширено помещение колл-центра, создан туалет для инвалидов.

Центр посетил врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра здравоохранения Геннадий Гридасов.

"Созданы хорошие условия для приема пациентов центра, работы специалистов, а это важная составляющая успешного лечения, — отметил Геннадий Гридасов. — Сегодня вспомогательные репродуктивные технологии востребованы временем, они позволяют решать серьезные демографические проблемы общества, и очень важно, чтобы инфраструктура лечебных учреждений соответствовала современному уровню".

Основным видом деятельности Самарского областного медицинского центра "Династия" является оказание высокотехнологичной медицинской помощи в области клеточных и репродуктивных технологий. В задачи центра входит публичная и персональная заготовка и хранение пуповинной крови, лечение бесплодия методом вспомогательных репродуктивных технологий, научно-исследовательская работа в области клеточных технологий, интеграция в международную сеть банков пуповинной крови.