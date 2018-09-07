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Здравоохранение Общество

В медицинском центре "Династия" открыли новый корпус

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 сентября, в медицинском центре "Династия" торжественно открыли новый корпус. Двухэтажная конструкция площадью 240 кв. м. соединена переходом с основным зданием центра, выполнена с ним в едином стиле и позволяет значительно повысить доступность и комфортность оказания медицинской помощи.

Здесь размещены четыре кабинета, где будут вести приём врачи акушеры-гинекологи-репродуктологи, оборудован кабинет выдачи лекарственных препаратов, расширено помещение колл-центра, создан туалет для инвалидов.

Центр посетил врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра здравоохранения Геннадий Гридасов.

"Созданы хорошие условия для приема пациентов центра, работы специалистов, а это важная составляющая успешного лечения, — отметил Геннадий Гридасов. — Сегодня вспомогательные репродуктивные технологии востребованы временем, они позволяют решать серьезные демографические проблемы общества, и очень важно, чтобы инфраструктура лечебных учреждений соответствовала современному уровню".

Основным видом деятельности Самарского областного медицинского центра "Династия" является оказание высокотехнологичной медицинской помощи в области клеточных и репродуктивных технологий. В задачи центра входит публичная и персональная заготовка и хранение пуповинной крови, лечение бесплодия методом вспомогательных репродуктивных технологий, научно-исследовательская работа в области клеточных технологий, интеграция в международную сеть банков пуповинной крови.

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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

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Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

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Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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