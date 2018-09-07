Георгий Тигиев приступил к тренировкам с "Крыльями Советов"

К тренировочным занятиям с основным составом "Крыльев" приступил новичок команды – защитник Георгий Тигиев. В самарский клуб Тигиев перешел на правах аренды из московского "Спартака".
"Агент рассказал мне о возможности перехода в Самару довольно давно, окончательно же оформили мой переход почти что в последний момент, за час до закрытия трансферного окна. Подписав контракт, я, конечно, смотрел матч "Крыльев" с "Анжи" уже по-другому. Мне понравилась игра моей новой команды, но главное – что "КС" смогли выиграть и одержать первую победу дома. Кстати, в "Анжи" я играл с Павлом Яковлевым и Георгием Зотовым – рад их снова увидеть. Межсезонные сборы провел с основой "Спартака" и "Спартаком-2". Когда начались матчи, продолжал тренироваться каждый день, чтобы быть в форме – очень хочется играть. В прошлом сезоне из-за травмы практически не выходил на поле в официальных матчах, но сейчас полностью восстановился. Сильно соскучился по футболу", рассказал Тигиев официальному сайту клуба.
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)