Георгий Тигиев приступил к тренировкам с "Крыльями Советов"

К тренировочным занятиям с основным составом "Крыльев" приступил новичок команды – защитник Георгий Тигиев. В самарский клуб Тигиев перешел на правах аренды из московского "Спартака".

"Агент рассказал мне о возможности перехода в Самару довольно давно, окончательно же оформили мой переход почти что в последний момент, за час до закрытия трансферного окна. Подписав контракт, я, конечно, смотрел матч "Крыльев" с "Анжи" уже по-другому. Мне понравилась игра моей новой команды, но главное – что "КС" смогли выиграть и одержать первую победу дома. Кстати, в "Анжи" я играл с Павлом Яковлевым и Георгием Зотовым – рад их снова увидеть. Межсезонные сборы провел с основой "Спартака" и "Спартаком-2". Когда начались матчи, продолжал тренироваться каждый день, чтобы быть в форме – очень хочется играть. В прошлом сезоне из-за травмы практически не выходил на поле в официальных матчах, но сейчас полностью восстановился. Сильно соскучился по футболу", рассказал Тигиев официальному сайту клуба.