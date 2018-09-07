ВК "Нова" пробилась в полуфинал "Мемориала Платонова", обыграв "Атырау"

"Нова" одержала вторую победу на "Мемориале Платонова". На этот раз команда в трех партиях переиграл клуб из Казахстана "Атырау".

В игре с не самым сильным соперником Константин Брянский дал возможность проявить себя волейболистам, мало задействованным в прошлых матчах. Стартовой шестерке потребовалось некоторое время, чтобы освоится на площадке. Пока "Нова" искала свою игру, соперник захватил инициативу, и долгое время уверено вел в счете. И только в концовке партии все встало на свои места. "Нова" вспомнила, кто фаворит матча и на финише обошла "Атырау" — 25:23. Во втором и третьем сетах превосходство наших волейболистов было уже неоспоримым — 25:17, 25:14.

В составе "Новы" дебютировал чемпион Европы U-20, игрок молодежной команды "Нова-2" Фаннур Каюмов. Эта победа позволила нашей команде выйти в полуфинал "Мемориала Платонова". В субботу, 8 сентября, "Нова", в матче на вылет, сыграет с победителем пары "Зенит" СПб и "Белогорье". Полуфинал запланирован на 19.00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.