ВК "Нова" пробилась в полуфинал "Мемориала Платонова", обыграв "Атырау"

"Нова" одержала вторую победу на "Мемориале Платонова". На этот раз команда в трех партиях переиграл клуб из Казахстана "Атырау".
В игре с не самым сильным соперником Константин Брянский дал возможность проявить себя волейболистам, мало задействованным в прошлых матчах. Стартовой шестерке потребовалось некоторое время, чтобы освоится на площадке. Пока "Нова" искала свою игру, соперник захватил инициативу, и долгое время уверено вел в счете. И только в концовке партии все встало на свои места. "Нова" вспомнила, кто фаворит матча и на финише обошла "Атырау" — 25:23. Во втором и третьем сетах превосходство наших волейболистов было уже неоспоримым — 25:17, 25:14.
В составе "Новы" дебютировал чемпион Европы U-20, игрок молодежной команды "Нова-2" Фаннур Каюмов. Эта победа позволила нашей команде выйти в полуфинал "Мемориала Платонова". В субботу, 8 сентября, "Нова", в матче на вылет, сыграет с победителем пары "Зенит" СПб и "Белогорье". Полуфинал запланирован на 19.00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.