В Сызрани состоялось открытие фестиваля "Здоровье, спорт и творчество"

В Сызрани состоялось открытие областного фестиваля "Здоровье, спорт и творчество". Фестиваль является официальным комплексным физкультурным мероприятием и проводится в целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни. Фестиваль собрал сотни спортсменов из разных уголков Самарской области, а также регионов России.
Фестиваль пройдет по следующим видам спорта: айкидо, армейский рукопашный бой, баскетбол (мужчины), бокс, волейбол (мужчины/женщины), всестилевое каратэ, гребной спорт, грэпплинг, дзюдо, каратэ wkc, каратэ wkf, каратэ кекусинкай, каратэ кекушин, конный спорт, лыжный кросс, легкая атлетика, настольный теннис, спорт инвалидов (троеборье колясочников, настольный теннис, мини-гольф, армрестлинг, кольцеброс, дартс), плавание, пожарно-прикладной спорт, рукопашный бой, самбо, смешанное боевое единоборство (mma), спортивная аэробика, стритбол (мужчины), теннис, тхэквондо втф, тяжелая атлетика, фитнес и бодибилдинг, футбол, хоккей на траве, шахматы, шашки, соревнования по месту жительства.
Участники фестиваля, занявшие в личных и командных соревнованиях первые места по видам спорта, награждаются памятными призами и дипломами. Призеры соревнований награждаются дипломами, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.