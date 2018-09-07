В Сызрани состоялось открытие фестиваля "Здоровье, спорт и творчество"

В Сызрани состоялось открытие областного фестиваля "Здоровье, спорт и творчество". Фестиваль является официальным комплексным физкультурным мероприятием и проводится в целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни. Фестиваль собрал сотни спортсменов из разных уголков Самарской области, а также регионов России.

Фестиваль пройдет по следующим видам спорта: айкидо, армейский рукопашный бой, баскетбол (мужчины), бокс, волейбол (мужчины/женщины), всестилевое каратэ, гребной спорт, грэпплинг, дзюдо, каратэ wkc, каратэ wkf, каратэ кекусинкай, каратэ кекушин, конный спорт, лыжный кросс, легкая атлетика, настольный теннис, спорт инвалидов (троеборье колясочников, настольный теннис, мини-гольф, армрестлинг, кольцеброс, дартс), плавание, пожарно-прикладной спорт, рукопашный бой, самбо, смешанное боевое единоборство (mma), спортивная аэробика, стритбол (мужчины), теннис, тхэквондо втф, тяжелая атлетика, фитнес и бодибилдинг, футбол, хоккей на траве, шахматы, шашки, соревнования по месту жительства. Участники фестиваля, занявшие в личных и командных соревнованиях первые места по видам спорта, награждаются памятными призами и дипломами. Призеры соревнований награждаются дипломами, сообщает министерство спорта Самарской области.