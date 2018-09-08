В Тольятти 60 человек больше трех часов тушили производственное здание на ул. Вокзальная

В пятницу 7 сентября в 18:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Вокзальная в Автозаводском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. На месте происшествия горело производственное здание на площади 300 кв. м.

В тушении участвовали 60 человек. Использовалось 23 единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 22:03. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

Случившееся нашло отражение в соцсетях. Как пишут очевидцы, пожар был в здании под номером 44 по ул. Вокзальная. Сначала было предположение, что горел литейный цех. Но потом появились предположения о том, что пожар был на другом производстве.