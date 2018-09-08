В Тольятти 60 человек больше трех часов тушили производственное здание на ул. Вокзальная

В пятницу 7 сентября в 18:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Вокзальная в Автозаводском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. На месте происшествия горело производственное здание на площади 300 кв. м.
В тушении участвовали 60 человек. Использовалось 23 единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 22:03. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.
Случившееся нашло отражение в соцсетях. Как пишут очевидцы, пожар был в здании под номером 44 по ул. Вокзальная. Сначала было предположение, что горел литейный цех. Но потом появились предположения о том, что пожар был на другом производстве.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?