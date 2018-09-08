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Преступления Происшествия

В Приволжском районе задержаны двое парней, избивших собутыльника до смерти

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение из лечебного учреждения о том, что в хирургическое отделение госпитализирован 34-летний мужчина с травмами головы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснили сотрудники полиции, преступление произошло в его доме, где накануне хозяин в компании двух знакомых ему мужчин распивал спиртные напитки. Со слов очевидцев, между потерпевшим и его приятелями возникла ссора, во время которой мужчине нанесли множество ударов по голове и вытащили на балкон.

Немного протрезвев, один из собутыльников все же вызвал для пострадавшего врачей. Мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение, где впоследствии скончался, не приходя в сознание.

Сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемых в совершении преступления. По информации правоохранителей, ими оказались ранее судимые, нигде не работающие, 28-летние жители села Приволжья и Спасское.

В отношении подозреваемых следователем следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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