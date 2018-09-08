В Сызрани утром сгорела маршрутка

В субботу, 8 сентября, утром в Сызрани произошло ЧП. В районе станции Кашпир сгорела маршрутка. До того, как пламя удалось потушить, машина выгорела дотла, сообщает "Маленькая Сызрань".

По ее информации, в районе 8 часов утра водитель маршрутного такси, которое ехало по улице Мира, почувствовал запах дыма в салоне. Мужчина остановился и выпустил пассажиров из салона. После этого он позвонил диспетчеру противопожарной охраны.

На место приехали два пожарных расчета. К тому моменту маршрутка уже полыхала. Прежде чем ее удалось потушить, машина выгорела дотла.