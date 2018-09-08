На пл. Куйбышева проходят гастрономический фестиваль и ярмарка мастеров

В субботу, 8 сентября, в честь празднования Дня города на площади Куйбышева проходят гастрономический фестиваль и ярмарка мастеров, сообщает мэрия Самары.
Здесь представлены самарские гастрономические бренды. Все желающие могут попробовать волжские деликатесы: осетр, домашний сыр, лепные пельмени, мед с местных пасек и много другого.
В рамках работы тематической площадки "Сделано в Самаре" организована выставка-продажа изделий мастеров и ремесленников Самары и Самарской области.
Для посетителей будут организованы мастер-классы по народным ремеслам, а также гастрономический лекторий.
Фестиваль продолжится и в воскресенье, 9 сентября.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!