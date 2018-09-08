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Общество

На пл. Куйбышева проходят гастрономический фестиваль и ярмарка мастеров

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 сентября, в честь празднования Дня города на площади Куйбышева проходят гастрономический фестиваль и ярмарка мастеров, сообщает мэрия Самары.

Фото: Юлия Корнилова

Здесь представлены самарские гастрономические бренды. Все желающие могут попробовать волжские деликатесы: осетр, домашний сыр, лепные пельмени, мед с местных пасек и много другого.

В рамках работы тематической площадки "Сделано в Самаре" организована выставка-продажа изделий мастеров и ремесленников Самары и Самарской области.

Для посетителей будут организованы мастер-классы по народным ремеслам, а также гастрономический лекторий.

Фестиваль продолжится и в воскресенье, 9 сентября.

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