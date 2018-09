В День города в Самаре музыканты "распустили клеши"

В Струковском саду в субботу, 8 сентября, открылся традиционный фестиваль "Распусти свои клеши", уже 20 лет собирающий любителей рок-музыки Самарской области. Фестиваль объединил поклонников этого музыкального жанра нескольких поколений.

В этом году культовый фестиваль Самары после долгого перерыва вернулся на прежнее место — обновленную летнюю эстраду Струковского сада. На юбилейном фестивале выступают 18 музыкальных команд.

Программа фестиваля, по традиции, состоит из номеров самарских рок-коллективов: Willy Wonka, Ma Band, The Foxes, "Постскриптум", "Бюро", "А4", "Гаврош", The City и других. Сюрпризом для зрителей стало выступление гостей — московской группы Keep Silence Band и оренбуржцев "Урал Миссисипи Блюз".

Фестиваль "Распусти свои клеши" ежегодно собирает множество любителей настоящей рок-музыки, особенно много здесь поклонников русского рока. Отличительной чертой фестиваля является также то, что его сцена объединяет и маститых музыкантов, и начинающих исполнителей.

Так, в этом году такие мастодонты самарской рок сцены, как группы "Гаврош" и "Спринт", запросто делят площадку с молодой девичьей командой theFoxes.