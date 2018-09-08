В День города в Самаре музыканты "распустили клеши"

В Струковском саду в субботу, 8 сентября, открылся традиционный фестиваль "Распусти свои клеши", уже 20 лет собирающий любителей рок-музыки Самарской области. Фестиваль объединил поклонников этого музыкального жанра нескольких поколений.
В этом году культовый фестиваль Самары после долгого перерыва вернулся на прежнее место — обновленную летнюю эстраду Струковского сада. На юбилейном фестивале выступают 18 музыкальных команд.
Программа фестиваля, по традиции, состоит из номеров самарских рок-коллективов: Willy Wonka, Ma Band, The Foxes, "Постскриптум", "Бюро", "А4", "Гаврош", The City и других. Сюрпризом для зрителей стало выступление гостей — московской группы Keep Silence Band и оренбуржцев "Урал Миссисипи Блюз".
Фестиваль "Распусти свои клеши" ежегодно собирает множество любителей настоящей рок-музыки, особенно много здесь поклонников русского рока. Отличительной чертой фестиваля является также то, что его сцена объединяет и маститых музыкантов, и начинающих исполнителей.
Так, в этом году такие мастодонты самарской рок сцены, как группы "Гаврош" и "Спринт", запросто делят площадку с молодой девичьей командой theFoxes.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!