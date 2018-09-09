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Выборы Власть и политика

Самарец Виктор Макаров: "Выборы как оркестр - много участников, но важен каждый"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. Одним из первых на участок № 3359, расположенный в школе № 170 на ул. Авроры пришел Виктор Макаров.

"Не знаю, могу ли считать себя человеком с активной жизненной позицией в полном смысле слова, но голосовать хожу с тех пор, как перешел в категорию 18+. Думаю, это действительно важно, — говорит молодой человек. — Выборы же — они как оркестр. Людей вроде много участвует, но важен-то каждый. Когда кого-то нет, система ослабевает. Надеюсь, мой голос действительно что-то значит. Я живу в Самарской области всю жизнь, переезжать не собираюсь, поэтому имею личный интерес по поводу того, кто возьмет на себя управление регионом. Считаю, это должен быть человек со здравыми амбициями, энергией и опытом управления. По этому принципу и отправил свой голос в урну".

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