Самарец Виктор Макаров: "Выборы как оркестр - много участников, но важен каждый"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. Одним из первых на участок № 3359, расположенный в школе № 170 на ул. Авроры пришел Виктор Макаров.
"Не знаю, могу ли считать себя человеком с активной жизненной позицией в полном смысле слова, но голосовать хожу с тех пор, как перешел в категорию 18+. Думаю, это действительно важно, — говорит молодой человек. — Выборы же — они как оркестр. Людей вроде много участвует, но важен-то каждый. Когда кого-то нет, система ослабевает. Надеюсь, мой голос действительно что-то значит. Я живу в Самарской области всю жизнь, переезжать не собираюсь, поэтому имею личный интерес по поводу того, кто возьмет на себя управление регионом. Считаю, это должен быть человек со здравыми амбициями, энергией и опытом управления. По этому принципу и отправил свой голос в урну".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...