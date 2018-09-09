Самарчанка Екатерина Ефременкова: "Голосование отнимет несколько минут, а выбранная власть будет принимать решения годами"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. В регионе выбирают губернатора, депутата Госдумы от округа № 158, депутатов гордум Сызрани и Тольятти. Выборы депутатов также проходят в ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях.

Самарчанка Екатерина Ефременкова уже выполнила свой гражданский долг, проголосовав на участке № 2908 в Студенческом переулке.

"Меня забавляет персонаж Светлакова из "Нашей Раши" — тот, что лежит на грязном диване перед телевизором, ест чипсы горстями и критикует все, что показывает "ящик", но сам абсолютно при этом пассивен. Самое парадоксальное, что такие люди у нас действительно есть, и их немало. Личным примером я пытаюсь бороться со "светлаковщиной". Вот на выборы пришла, например. Процесс голосования отнимет у меня максимум 20 минут свободного времени. А власть потом будет принимать решения годами. И от меня зависит, что это будут за решения, и кто конкретно будет их принимать. Поэтому я и сама голосую, и подключаю всех своих знакомых", — рассказала девушка.