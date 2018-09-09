Житель Самары: "Важно, чтобы как можно больше людей пришло на выборы"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. Не смотря на утро выходного дня, на избирательных участках достаточно многолюдно.

Житель Самары Борис Щеглов пришел на участок с внучкой Викторией.

"Главный вопрос с утра решить - проголосовать, и можно целый день быть свободным. Очень важно, чтобы как можно больше людей пришло на выборы, в этом случае будет объективное решение", - говорит он.

"Проголосовали быстро, атмосфера хорошая", - добавил самарец.