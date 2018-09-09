Вадим Михеев: "Выбор должен быть ответственным и осознанным"

В воскресенье, 9 сентября, в регионе проходят выборы губернатора и депутатов различного уровня. Ровно в 8:00 свои двери открыли 1783 избирательных участка во всех 37 муниципалитетах области. Среди них - УИК 2910 в самарской школе 81. Сюда к открытию пришел глава областного избиркома Вадим Михеев.
"Впереди у меня напряженный день. Предстоит работа в избиркоме, а также выборочный объезд участков, поэтому решил выполнить свой гражданский долг с самого утра, — пояснил Михеев. - На выборы я ходил с детства, с родителями. Уже тогда я понимал, что голосовать необходимо. Это выбор нашего будущего, который должен быть ответственным и осознанным".
Напомним, всего в Самарской области работают 1783 избирательных участка. По всей Самарской области проходят выборы губернатора Самарской области, в 158-м одномандатном округе — избирают депутата Государственной думы, также проходят выборы депутатов органов представительной власти в муниципалитетах области.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...