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Выборы Власть и политика

Вадим Михеев: "Выбор должен быть ответственным и осознанным"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в регионе проходят выборы губернатора и депутатов различного уровня. Ровно в 8:00 свои двери открыли 1783 избирательных участка во всех 37 муниципалитетах области. Среди них - УИК 2910 в самарской школе 81. Сюда к открытию пришел глава областного избиркома Вадим Михеев.

"Впереди у меня напряженный день. Предстоит работа в избиркоме, а также выборочный объезд участков, поэтому решил выполнить свой гражданский долг с самого утра, — пояснил Михеев. - На выборы я ходил с детства, с родителями. Уже тогда я понимал, что голосовать необходимо. Это выбор нашего будущего, который должен быть ответственным и осознанным".

Напомним, всего в Самарской области работают 1783 избирательных участка. По всей Самарской области проходят выборы губернатора Самарской области, в 158-м одномандатном округе — избирают депутата Государственной думы, также проходят выборы депутатов органов представительной власти в муниципалитетах области.

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