В воскресенье, 9 сентября, глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах губернатора Самарской области на избирательном участке в школе №69 Советского района.

"У меня прекрасное настроение. Я всех самарцев поздравляю с Днем города. Считаю, что обязательно нужно прийти на выборы, так как сегодня мы выбираем будущее нашего региона, - сказала она. - Еще раз подчеркну, что крайне важно не оставаться в стороне от этого события. Я планирую проехать по другим избирательным участкам и, вообще, по территории города. Собираюсь пообщаться с самарцами".

Также Елена Лапушкина приняла участие в рейтинговом голосовании по городскому проекту "Твой конструктор двора". "Я очень люблю наш город и искренне хочу, чтобы он развивался, менялся в лучшую сторону, а его дворы становились уютнее и комфортнее", - пояснила глава Самары.