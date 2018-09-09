В воскресенье, 9 сентября, глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах губернатора Самарской области на избирательном участке в школе №69 Советского района.
"У меня прекрасное настроение. Я всех самарцев поздравляю с Днем города. Считаю, что обязательно нужно прийти на выборы, так как сегодня мы выбираем будущее нашего региона, - сказала она. - Еще раз подчеркну, что крайне важно не оставаться в стороне от этого события. Я планирую проехать по другим избирательным участкам и, вообще, по территории города. Собираюсь пообщаться с самарцами".
Также Елена Лапушкина приняла участие в рейтинговом голосовании по городскому проекту "Твой конструктор двора". "Я очень люблю наш город и искренне хочу, чтобы он развивался, менялся в лучшую сторону, а его дворы становились уютнее и комфортнее", - пояснила глава Самары.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...