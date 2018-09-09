16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Алексей Дегтев: "Отдавая голос, я надеюсь на результат, на успех" На молодежном УИКе раздавали подарки и вели трансляцию в Instagram Сергей Березин: "Чтобы чувствовать себя частью страны, нужно участвовать в выборах" Восемнадцатилетний избиратель: "В государстве необходимо многое менять, и я не хочу оставаться в стороне" Волонтеры помогают голосовать пациентам больницы им. Пирогова

Выборы Власть и политика

Глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах губернатора

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати

В воскресенье, 9 сентября, глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах губернатора Самарской области на избирательном участке в школе №69 Советского района.

"У меня прекрасное настроение. Я всех самарцев поздравляю с Днем города. Считаю, что обязательно нужно прийти на выборы, так как сегодня мы выбираем будущее нашего региона, - сказала она. - Еще раз подчеркну, что крайне важно не оставаться в стороне от этого события. Я планирую проехать по другим избирательным участкам и, вообще, по территории города. Собираюсь пообщаться с самарцами".

Также Елена Лапушкина приняла участие в рейтинговом голосовании по городскому проекту "Твой конструктор двора". "Я очень люблю наш город и искренне хочу, чтобы он  развивался, менялся в лучшую сторону, а его дворы становились уютнее и комфортнее", - пояснила глава Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

Фото на сайте

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30