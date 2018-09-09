Волонтеры помогают голосовать пациентам больницы им. Пирогова

Ровно в 8 утра распахнулись двери избирательного участка № 3048, который находится в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н.И. Пирогова. Здесь исполнить свой гражданский долг могут сотрудники и пациенты медучреждения.
Избирательный участок находится на первом этаже отделения приемного покоя. С раннего утра тут чувствуется необычное оживление и атмосфера особой торжественности. Здесь выбирают первое лицо области — губернатора. Впервые в важном мероприятии принимают участие волонтеры — это студенты Самарского медицинского колледжа, которые помогают пациентам пройти к избирательному участку.
Ветеран Великой Отечественной войны Валерий Константинович Мохонько проголосовал одним из первых. Ему 94 года, он морской офицер, капитан второго ранга. Сейчас проходит обследование в больнице и считает, что выполнить свой гражданский долг — обязанность каждого сознательного гражданина.
"Я проголосовал от всей души, и надеюсь, так поступит каждый житель Самарской области, — говорит Валерий Константинович. — Это очень удобно, что не прерывая лечения, можно принять участие в выборах. Для этого не надо никуда ехать. Помогли и волонтеры, сориентировали в здании больницы, провели к участку, за что им большое спасибо".
Проголосовать могут и сотрудники больницы, врачи, медицинские сестры, санитарки — те, кто заступил на суточное дежурство и по долгу службы не может отлучиться от работы.
"Очень удобно то, что у медперсонала есть возможность проголосовать, — говорит медицинская сестра Татьяна Минлебаева. — У нас экстренная больница, много тяжелых пациентов, которых невозможно оставить без внимания. Процедура голосования занимает не более пяти минут, а затем можно сразу продолжить выполнять свои рабочие обязанности".
Также организована переносная урна для лежачих пациентов и тех, кому пока трудно передвигаться. Голосование проходит строго по спискам, с соблюдением всех норм и правил, в присутствии наблюдателей. Процесс проконтролировал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.
"Избирательный участок организуется традиционно на территории больницы им. Пирогова, — говорит Вадим Михеев. — Здесь голосуют люди, находящиеся на лечении и обследовании. Процедура мобильного избирателя позволяет проголосовать и медперсоналу без отвлечения от работы. В порядке эксперимента впервые в организации мероприятий работают волонтеры. Ребята с удовольствием исполняют свою работу".
Всего на территории области открылся 21 временный избирательный участок, три из них расположены традиционно на территории железнодорожного вокзала, аэропорта. Избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...