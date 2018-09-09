Волонтеры помогают голосовать пациентам больницы им. Пирогова

Ровно в 8 утра распахнулись двери избирательного участка № 3048, который находится в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н.И. Пирогова. Здесь исполнить свой гражданский долг могут сотрудники и пациенты медучреждения.

Избирательный участок находится на первом этаже отделения приемного покоя. С раннего утра тут чувствуется необычное оживление и атмосфера особой торжественности. Здесь выбирают первое лицо области — губернатора. Впервые в важном мероприятии принимают участие волонтеры — это студенты Самарского медицинского колледжа, которые помогают пациентам пройти к избирательному участку.

Ветеран Великой Отечественной войны Валерий Константинович Мохонько проголосовал одним из первых. Ему 94 года, он морской офицер, капитан второго ранга. Сейчас проходит обследование в больнице и считает, что выполнить свой гражданский долг — обязанность каждого сознательного гражданина.

"Я проголосовал от всей души, и надеюсь, так поступит каждый житель Самарской области, — говорит Валерий Константинович. — Это очень удобно, что не прерывая лечения, можно принять участие в выборах. Для этого не надо никуда ехать. Помогли и волонтеры, сориентировали в здании больницы, провели к участку, за что им большое спасибо".

Проголосовать могут и сотрудники больницы, врачи, медицинские сестры, санитарки — те, кто заступил на суточное дежурство и по долгу службы не может отлучиться от работы.

"Очень удобно то, что у медперсонала есть возможность проголосовать, — говорит медицинская сестра Татьяна Минлебаева. — У нас экстренная больница, много тяжелых пациентов, которых невозможно оставить без внимания. Процедура голосования занимает не более пяти минут, а затем можно сразу продолжить выполнять свои рабочие обязанности".

Также организована переносная урна для лежачих пациентов и тех, кому пока трудно передвигаться. Голосование проходит строго по спискам, с соблюдением всех норм и правил, в присутствии наблюдателей. Процесс проконтролировал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

"Избирательный участок организуется традиционно на территории больницы им. Пирогова, — говорит Вадим Михеев. — Здесь голосуют люди, находящиеся на лечении и обследовании. Процедура мобильного избирателя позволяет проголосовать и медперсоналу без отвлечения от работы. В порядке эксперимента впервые в организации мероприятий работают волонтеры. Ребята с удовольствием исполняют свою работу".

Всего на территории области открылся 21 временный избирательный участок, три из них расположены традиционно на территории железнодорожного вокзала, аэропорта. Избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.