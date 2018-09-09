Алексей Дегтев: "Отдавая голос, я надеюсь на результат, на успех"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходят выборы губернатора и депутатов различного уровня. Одним из первых проголосовавших на участке в школе №29 на ул. Радонежской стал председатель гордумы Самары Алексей Дегтев.
Он отметил возросший уровень сознательности избирателей и качества политической борьбы.
"Есть фигуры, личности, которые являются абсолютными лидерами. И, отдавая голос, я надеюсь на результат, на успех", - сказал спикер гордумы.
Он также напомнил, что на участках можно отдать свой голос за благоустройство территорий микрорайонов в рамках программы "Твой конструктор двора".
После голосования Алексей Дегтев пригласил всех самарцев и гостей областной столицы на празднование дня города, которое продолжится сегодня.
"В 12 часов состоится возложение цветов основателю нашего города князю Засекину, - напомнил председатель городской думы. - Мы - продолжатели, потомки - должны о нем помнить и чтить великие дела. А к 18 часам можно будет собраться всем вместе на площади Куйбышева, где ждёт продолжение концертной программы".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...