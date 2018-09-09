Алексей Дегтев: "Отдавая голос, я надеюсь на результат, на успех"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходят выборы губернатора и депутатов различного уровня. Одним из первых проголосовавших на участке в школе №29 на ул. Радонежской стал председатель гордумы Самары Алексей Дегтев.

Он отметил возросший уровень сознательности избирателей и качества политической борьбы.

"Есть фигуры, личности, которые являются абсолютными лидерами. И, отдавая голос, я надеюсь на результат, на успех", - сказал спикер гордумы.

Он также напомнил, что на участках можно отдать свой голос за благоустройство территорий микрорайонов в рамках программы "Твой конструктор двора".

После голосования Алексей Дегтев пригласил всех самарцев и гостей областной столицы на празднование дня города, которое продолжится сегодня.

"В 12 часов состоится возложение цветов основателю нашего города князю Засекину, - напомнил председатель городской думы. - Мы - продолжатели, потомки - должны о нем помнить и чтить великие дела. А к 18 часам можно будет собраться всем вместе на площади Куйбышева, где ждёт продолжение концертной программы".