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Выборы Власть и политика

Алексей Дегтев: "Отдавая голос, я надеюсь на результат, на успех"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходят выборы губернатора и депутатов различного уровня. Одним из первых проголосовавших на участке в школе №29 на ул. Радонежской стал председатель гордумы Самары Алексей Дегтев.

Фото: автора

Он отметил возросший уровень сознательности избирателей и качества политической борьбы.

"Есть фигуры, личности, которые являются абсолютными лидерами. И, отдавая голос, я надеюсь на результат, на успех", - сказал спикер гордумы.

Он также напомнил, что на участках можно отдать свой голос за  благоустройство территорий микрорайонов в рамках программы "Твой конструктор двора".

После голосования Алексей Дегтев пригласил всех самарцев и гостей областной столицы на празднование дня города, которое продолжится сегодня.

"В 12 часов состоится возложение цветов основателю нашего города князю Засекину, - напомнил председатель городской думы. - Мы - продолжатели, потомки - должны о нем помнить и чтить великие дела. А к 18 часам можно будет собраться всем вместе на площади Куйбышева, где ждёт продолжение концертной программы". 

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