В ходе работы ситуационного центра появились первые замечания

В воскресенье, 9 сентября, в день выборов губернатора Самарской области и депутата Государственной думы РФ, в Самаре работает ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности.
На 11:00 в ситуационном центре от видеонаблюдателей поступило 48 замечаний, требующих проработки. Из них 28 не подтвердились, 17 уже устранены. Устраненные замечания касались неправильного расположения технологического оборудования.
На некоторых участках на была вывешена увеличенная копия протокола, это было оперативно устранено. Пять замечаний — в работе.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...