В ходе работы ситуационного центра появились первые замечания

В воскресенье, 9 сентября, в день выборов губернатора Самарской области и депутата Государственной думы РФ, в Самаре работает ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности.

На 11:00 в ситуационном центре от видеонаблюдателей поступило 48 замечаний, требующих проработки. Из них 28 не подтвердились, 17 уже устранены. Устраненные замечания касались неправильного расположения технологического оборудования.

На некоторых участках на была вывешена увеличенная копия протокола, это было оперативно устранено. Пять замечаний — в работе.