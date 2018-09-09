Молодой самарец о выборах: "Это важная часть в становлении личности"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходят выборы губернатора и депутатов различного уровня. Отдать свой голос пришел 18-летний Андрей Богданов, после чего рассказал Волга Ньюс о своих первых впечатлениях.

"Это мои первые выборы, и я считаю, что это важная часть в становлении личности любого человека. Выборы для меня значат, что я смогу быть услышанным и на что-то повлиять. Если дают такую возможность, ей надо пользоваться. Тем более потом я могу с гордостью говорить: "я голосовал", ведь это на самом деле для кого-то ничего не значит, но среди моих ровесников это очень круто", - поделился своим мнением молодой человек.

На вопрос чем запомнятся первые в его жизни выборы Андрей ответил: "Наверно, как все организовано: нет ни очередей, ни толпы, все быстро и совсем не так, как мне говорили".