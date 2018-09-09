Галина Николаева: "Я не хочу, чтобы губернатора выбирали без меня"

В Самаре продолжает работать независимый Ситуационный центр наблюдения за выборами. Ход голосования прокомментировала президент областной Нотариальной палаты Галина Николаева.

"Я как активный гражданин не просто по закону — по зову сердца голосую на выборах. Не хочу, чтобы такие важные решения для всей области, как выборы нового губернатора или депутата Госдумы, принимали без меня. Нам с ними дальше жить и работать. И тот, кто не голосовал, по моему мнению, вообще не имеет никакого права в дальнейшем следить за работой губернатора и предъявлять ему какие-то претензии", — считает Галина Николаева.

Работу Ситуационного центра президент Нотариальной палаты оценила очень положительно. Уже в марте этого года, когда он работал в первый раз, резко сократилось количество жалоб на нарушения избирательного законодательства по телефонам горячих линий — потому что появилась возможность следить за процессом в режиме онлайн. Технологический прогресс облегчил работу общественных наблюдателей.

Галина Николаева с одобрением оценила то, что многие нотариусы работают на выборах — волонтерами, членами избиркомов. "Нотариусы по определению вне политики, они следят за соблюдением законности — и именно такие люди должны наблюдать за выборами", - говорит она.