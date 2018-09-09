Галина Николаева: "Я не хочу, чтобы губернатора выбирали без меня"

В Самаре продолжает работать независимый Ситуационный центр наблюдения за выборами. Ход голосования прокомментировала президент областной Нотариальной палаты Галина Николаева.
"Я как активный гражданин не просто по закону — по зову сердца голосую на выборах. Не хочу, чтобы такие важные решения для всей области, как выборы нового губернатора или депутата Госдумы, принимали без меня. Нам с ними дальше жить и работать. И тот, кто не голосовал, по моему мнению, вообще не имеет никакого права в дальнейшем следить за работой губернатора и предъявлять ему какие-то претензии", — считает Галина Николаева.
Работу Ситуационного центра президент Нотариальной палаты оценила очень положительно. Уже в марте этого года, когда он работал в первый раз, резко сократилось количество жалоб на нарушения избирательного законодательства по телефонам горячих линий — потому что появилась возможность следить за процессом в режиме онлайн. Технологический прогресс облегчил работу общественных наблюдателей.
Галина Николаева с одобрением оценила то, что многие нотариусы работают на выборах — волонтерами, членами избиркомов. "Нотариусы по определению вне политики, они следят за соблюдением законности — и именно такие люди должны наблюдать за выборами", - говорит она.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...