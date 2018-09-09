Раиса Рыжова: "Хочешь, чтобы область, город, твой микрорайон развивались — приди и проголосуй"

Рано утром на на избирательный участок в школе № 69 Советского района Самары пришла старшая по дому Карбышева № 15 Раиса Рыжова. В первый раз она голосовала много лет назад и с тех не пропускала ни одни выборы.
"Я всегда участвую в выборах, независимо от их уровня. Сегодня мы выбираем главу нашего региона, с которым нам жить ближайшие пять, поэтому нельзя оставаться дома. А нужно на чуть-чуть отложить свои дела и придти на свой избирательный участок. А если даже неотложные заботы по даче, то все-таки нужно выбрать время и проголосовать. Я не согласна с теми, кто говорит, что от моего голоса ничего не зависит. Еще как зависит. Хочешь, чтобы область, город, твой микрорайон развивались — приди и проголосуй. — отметила она. — Посмотрите на Самару. Благодаря различным программам по благоустройству она стала одним из красивейших городов нашей страны. Жители нашего двора подали заявку для участие в конкурсе "Твой конструктор двора". Я также приняла участие в рейтинговом голосовании и надеюсь, что мы победим и сможем улучшить нашу дворовую территорию".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...