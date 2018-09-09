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Выборы Власть и политика

Раиса Рыжова: "Хочешь, чтобы область, город, твой микрорайон развивались — приди и проголосуй"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рано утром на на избирательный участок в школе № 69 Советского района Самары пришла старшая по дому Карбышева № 15 Раиса Рыжова. В первый раз она голосовала много лет назад и с тех не пропускала ни одни выборы.

"Я всегда участвую в выборах, независимо от их уровня. Сегодня мы выбираем главу нашего региона, с которым нам жить ближайшие пять, поэтому нельзя оставаться дома. А нужно на чуть-чуть отложить свои дела и придти на свой избирательный участок. А если даже неотложные заботы по даче, то все-таки нужно выбрать время и проголосовать. Я не согласна с теми, кто говорит, что от моего голоса ничего не зависит. Еще как зависит. Хочешь, чтобы область, город, твой микрорайон развивались — приди и проголосуй. — отметила она. — Посмотрите на Самару. Благодаря различным программам по благоустройству она стала одним из красивейших городов нашей страны. Жители нашего двора подали заявку для участие в конкурсе "Твой конструктор двора". Я также приняла участие в рейтинговом голосовании и надеюсь, что мы победим и сможем улучшить нашу дворовую территорию".

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