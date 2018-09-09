Самарчанка Елена Кочетова: "Каждый гражданин России должен исполнить свой гражданский долг"

В воскресенье, 9 сентября, в регионе проходят досрочные выборы губернатора области и довыборы в Государственную думу РФ. Среди голосующих самарчанка Наталья Кочетова. Она пришла на участок и с мужем и внучкой. "Я считаю, что каждый гражданин России должен исполнить гражданский долг и сделать свой выбор", — говорит Кочетова.

От новой власти самарчанка ждет социальной поддержки. "Хотелось, чтобы особое внимание уделялось пенсионерам, как наиболее уязвимой части нашего общества. Они отдали всю свою жизнь, чтобы наша область процветала, — говорит самарчанка. — После мундиаля город преобразился, хочется, чтобы эти результаты сохранились на долгие годы".