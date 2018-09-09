Самарчанка Елена Кочетова: "Каждый гражданин России должен исполнить свой гражданский долг"

В воскресенье, 9 сентября, в регионе проходят досрочные выборы губернатора области и довыборы в Государственную думу РФ. Среди голосующих самарчанка Наталья Кочетова. Она пришла на участок и с мужем и внучкой. "Я считаю, что каждый гражданин России должен исполнить гражданский долг и сделать свой выбор", — говорит Кочетова.
От новой власти самарчанка ждет социальной поддержки. "Хотелось, чтобы особое внимание уделялось пенсионерам, как наиболее уязвимой части нашего общества. Они отдали всю свою жизнь, чтобы наша область процветала, — говорит самарчанка. — После мундиаля город преобразился, хочется, чтобы эти результаты сохранились на долгие годы".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...