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Выборы Власть и политика

Самарчанка Елена Кочетова: "Каждый гражданин России должен исполнить свой гражданский долг"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в регионе проходят досрочные выборы губернатора области и довыборы в Государственную думу РФ. Среди голосующих самарчанка Наталья Кочетова. Она пришла на участок и с мужем и внучкой. "Я считаю, что каждый гражданин России должен исполнить гражданский долг и сделать свой выбор", — говорит Кочетова.

Самарчанка Елена Кочетова: "Каждый гражданин России должен исполнить свой гражданский долг" Самарчанка Елена Кочетова: "Каждый гражданин России должен исполнить свой гражданский долг"
Фото: Владимир Котмишев

От новой власти самарчанка ждет социальной поддержки. "Хотелось, чтобы особое внимание уделялось пенсионерам, как наиболее уязвимой части нашего общества. Они отдали всю свою жизнь, чтобы наша область процветала, — говорит самарчанка. — После мундиаля город преобразился, хочется, чтобы эти результаты сохранились на долгие годы".

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