Явка на выборах губернатора на 10:00 составила 7,46%

В воскресенье, 9 сентября в Самарской области проходи единый день голосования. По данным областного избиркома, на 10:00 явка на выборах губернатора составила 7,46%, на выборах депутата Госдумы по 158 округу - 6,43%.
45 человек проголосовало на зарубежных участках в Абхазии.
Лидером по общей явке традиционно являются сельские территории - 17,33% в Большечерниговском районе, 14,7% - в Алексеевском районе, 13,8% - в Большеглушицком районе.
Для сравнения: на выборах 2014 года за вычетом досрочного голосования на 10:00 явка составила 6,9%.
В Тольятти на выборах депутатов городской думы явка составила 4,3%. В Сызрани за кандидатов в депутаты гордумы проголосовало 7,78% избирателей.
По словам главы областного избиркома Вадима Михеева, все участки работают в штатном режиме.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...