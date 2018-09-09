В воскресенье, 9 сентября в Самарской области проходи единый день голосования. По данным областного избиркома, на 10:00 явка на выборах губернатора составила 7,46%, на выборах депутата Госдумы по 158 округу - 6,43%.

Явка на выборах губернатора на 10:00 составила 7,46%

45 человек проголосовало на зарубежных участках в Абхазии.

Лидером по общей явке традиционно являются сельские территории - 17,33% в Большечерниговском районе, 14,7% - в Алексеевском районе, 13,8% - в Большеглушицком районе.

Для сравнения: на выборах 2014 года за вычетом досрочного голосования на 10:00 явка составила 6,9%.

В Тольятти на выборах депутатов городской думы явка составила 4,3%. В Сызрани за кандидатов в депутаты гордумы проголосовало 7,78% избирателей.

По словам главы областного избиркома Вадима Михеева, все участки работают в штатном режиме.