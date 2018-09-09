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Общество

На набережной Самары весь день работают концертные и развлекательные площадки

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В честь дня города 9 сентября на набережной Самары весь день работают концертные и развлекательные площадки, сообщает горадминистрация.

С 12:00 до 18:00 на набережной Волги в Самаре в честь Дня города будут организованы  яркие и интересные развлекательные программы от самарских компаний. Всех гостей ждут концертные номера, розыгрыши призов, мастер-классы.

Около бассейна ЦСК ВВС организована площадка патриотической направленности от Министерства обороны РФ.  

Кроме того, целую серию концертов для жителей "Музыка для души" в подарок любимому городу подготовили компания "Газпром трансгаз Самара" и Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организацией "Молодая гвардия Единой России".

С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске — фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре у склона площади Славы — популярные песни в исполнении эстрадных артистов.

В 17:45 в кинотеатре под открытым небом у стелы "Ладья" состоится премьера документально-художественного фильма "Трасса судьбы", посвященного истории строительства первого газопровода "Бугуруслан — Куйбышев".

Концертная программа проекта "Музыка для души"

Сцена "Эстрада", амфитеатр на склоне под площадью Славы:
15:00 - группа Blackberry;
16:00 - группа "Мадам Брошкина";
17:00 - группа "Старый Третий".

Сцена "Фольклор", смотровая площадка на Первомайском спуске:
15:00 - певец Михаил Морозов;
16:00 - ансамбль "Искорки";
17:00 - группа "Незабава".

Сцена "Классика", Некрасовский спуск у стелы "Самара":
15:00 - концертная программа "Гранд оперетта" Самарского академического театра оперы и балета;
16:00 - классическая инструментальная программа Самарского академического театра оперы и балета;
17:00 - певец Михаил Морозов.

Сцена "Джаз", амфитеатр у стелы "Ладья":
15:00 - группа Gudini jazz band;
16:00 - группа Evergreen;
17:00 - группа Pina Colada.

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