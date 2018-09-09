Виктор Сойфер: "Сходил на выборы — имеешь право оценивать работу исполнительной власти"

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер высказался о важности голоса каждого избирателя на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ.

"Голосовать на выборах важно и нужно для того, чтобы иметь моральное право оценивать работу нового губернатора или депутатов, предъявлять претензии, критиковать, в конце концов. Не важно, за кого ты голосовал — сходил на выборы, занял активную гражданскую позицию — имеешь право высказываться о том, что нравится или не нравится. А если не ходил на выборы — нет у тебя никакого права чем-то возмущаться", — заявил Виктор Сойфер.

К работе ситуационного центра председатель Общественной палаты отнесся с воодушевлением. Уже на президентских выборах в марте этого года благодаря четко налаженной работе по организации голосования и контроля за ним (в том числе и видеонаблюдению на участках) удалось избежать серьезных нареканий, конфликтов и обвинений. Чем выше уровень контроля — тем ниже после выборов количество скандалов и взаимных обид.