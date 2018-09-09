Виктор Сойфер: "Сходил на выборы — имеешь право оценивать работу исполнительной власти"

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер высказался о важности голоса каждого избирателя на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ.
"Голосовать на выборах важно и нужно для того, чтобы иметь моральное право оценивать работу нового губернатора или депутатов, предъявлять претензии, критиковать, в конце концов. Не важно, за кого ты голосовал — сходил на выборы, занял активную гражданскую позицию — имеешь право высказываться о том, что нравится или не нравится. А если не ходил на выборы — нет у тебя никакого права чем-то возмущаться", — заявил Виктор Сойфер.
К работе ситуационного центра председатель Общественной палаты отнесся с воодушевлением. Уже на президентских выборах в марте этого года благодаря четко налаженной работе по организации голосования и контроля за ним (в том числе и видеонаблюдению на участках) удалось избежать серьезных нареканий, конфликтов и обвинений. Чем выше уровень контроля — тем ниже после выборов количество скандалов и взаимных обид.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...