Александр Степанов: "Для кандидатов в губернаторы выборы — это возможность получить оценку своей деятельности"

Лидер фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов проголосовал на избирательном участке в санатории "Можайский", вместе с ним приехали его жена и трое детей. Супруга Александра Степанова также приняла участие в голосовании, детям досталась роль "наблюдателей" — ни одному из них еще не исполнилось 18 лет.

"Сначала думали с женой вдвоем съездить проголосовать, но дети так активно интересовались процессом голосования, что мы решили взять их с собой", — рассказал кандидат в губернаторы.

Александр Степанов уже баллотировался в городскую и губернскую думу, а вот участие в выборах губернатора принимает впервые.

"Для любого из кандидатов в губернаторы выборы — это возможность получить оценку той деятельности, которой он занимается. Понятно, что я как заместитель председателя губернской думы занимался определенными вопросами до выборов, буду ими заниматься и после выборов. Но по количеству голосов, отданных за меня, будет понятно, правильно ли я расставил приоритеты, важно это для людей или мне надо сменить вектор. Слово тут, конечно, за избирателями", — говорит Александр Степанов.

Оценивая свою избирательную кампанию, он отметил, что если и можно было сделать что-то по-другому, то у него был очень небольшой избирательный штаб — всего три человека. "Маленький, но активный, особенно в интернете", — добавил Александр Степанов.