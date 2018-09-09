Александр Степанов: "Для кандидатов в губернаторы выборы — это возможность получить оценку своей деятельности"

Лидер фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов проголосовал на избирательном участке в санатории "Можайский", вместе с ним приехали его жена и трое детей. Супруга Александра Степанова также приняла участие в голосовании, детям досталась роль "наблюдателей" — ни одному из них еще не исполнилось 18 лет.
"Сначала думали с женой вдвоем съездить проголосовать, но дети так активно интересовались процессом голосования, что мы решили взять их с собой", — рассказал кандидат в губернаторы.
Александр Степанов уже баллотировался в городскую и губернскую думу, а вот участие в выборах губернатора принимает впервые.
"Для любого из кандидатов в губернаторы выборы — это возможность получить оценку той деятельности, которой он занимается. Понятно, что я как заместитель председателя губернской думы занимался определенными вопросами до выборов, буду ими заниматься и после выборов. Но по количеству голосов, отданных за меня, будет понятно, правильно ли я расставил приоритеты, важно это для людей или мне надо сменить вектор. Слово тут, конечно, за избирателями", — говорит Александр Степанов.
Оценивая свою избирательную кампанию, он отметил, что если и можно было сделать что-то по-другому, то у него был очень небольшой избирательный штаб — всего три человека. "Маленький, но активный, особенно в интернете", — добавил Александр Степанов.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...