16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
18-летняя избирательница: "Каждому, кто живет в России, нужно голосовать — это гражданский долг" Галина Баранова: "Занимая активную жизненную позицию, нельзя игнорировать выборы" Самарская избирательница: "Я надеюсь, что все жители нашего двора сегодня тоже придут голосовать" Геннадий Котельников: "Студенты СамГМУ голосуют очень активно" В ситуационном центре продолжается работа с замечаниями наблюдателей и избирателей

Выборы Власть и политика

Михаил Щербаков: "Те, кто считают, что выборы пройдут без них, делают большую ошибку"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 75
Версия для печати

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования.

Фото: автора

Народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков высказал свое мнение по поводу участия каждого жителя Самары в выборах.

"Сейчас такие времена, когда каждый житель нашего любимого самарского региона, города Самары, должен понимать, что от него самого зависит его судьба, судьба его родного города. Многие этого не понимают и считают, что и без них все произойдет. И они делают большую ошибку, потому что отношение руководителей, руководителей нашей страны в значительной степени будет зависеть от того, насколько мы сегодня проявим себя, свою зрелость, насколько проявим себя активными жителями страны и своего города", — считает дирижер.

"Потому я призываю жителей Самары и области прийти и проголосовать на выборах. Я был на выборах президента России общественным наблюдателем, просидел весь день в зале на избирательном участке, видел, как все происходит. Все честно и демократично. Сегодня, я считаю, праздник, праздник нашего единства", — говорит он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30