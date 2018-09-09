Михаил Щербаков: "Те, кто считают, что выборы пройдут без них, делают большую ошибку"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования.
Народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков высказал свое мнение по поводу участия каждого жителя Самары в выборах.
"Сейчас такие времена, когда каждый житель нашего любимого самарского региона, города Самары, должен понимать, что от него самого зависит его судьба, судьба его родного города. Многие этого не понимают и считают, что и без них все произойдет. И они делают большую ошибку, потому что отношение руководителей, руководителей нашей страны в значительной степени будет зависеть от того, насколько мы сегодня проявим себя, свою зрелость, насколько проявим себя активными жителями страны и своего города", — считает дирижер.
"Потому я призываю жителей Самары и области прийти и проголосовать на выборах. Я был на выборах президента России общественным наблюдателем, просидел весь день в зале на избирательном участке, видел, как все происходит. Все честно и демократично. Сегодня, я считаю, праздник, праздник нашего единства", — говорит он.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...