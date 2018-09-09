Михаил Щербаков: "Те, кто считают, что выборы пройдут без них, делают большую ошибку"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования.

Народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков высказал свое мнение по поводу участия каждого жителя Самары в выборах.

"Сейчас такие времена, когда каждый житель нашего любимого самарского региона, города Самары, должен понимать, что от него самого зависит его судьба, судьба его родного города. Многие этого не понимают и считают, что и без них все произойдет. И они делают большую ошибку, потому что отношение руководителей, руководителей нашей страны в значительной степени будет зависеть от того, насколько мы сегодня проявим себя, свою зрелость, насколько проявим себя активными жителями страны и своего города", — считает дирижер.

"Потому я призываю жителей Самары и области прийти и проголосовать на выборах. Я был на выборах президента России общественным наблюдателем, просидел весь день в зале на избирательном участке, видел, как все происходит. Все честно и демократично. Сегодня, я считаю, праздник, праздник нашего единства", — говорит он.