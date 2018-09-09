На 12:00 явка на выборах губернатора составила 18,7%

В воскресенье, 9 сентября, в рамках единого дня голосования в Самарской области проходят выборы губернатора и довыборы в Государственную думу.
По данным областного избиркома, на выборах главы региона явка на 12:00 составила 18,76% или 444,7 тыс. избирателей, на довыборах депутата Госдумы — 17,15% или 80,3 тыс. избирателей.
В Самаре на выборах губернатора явка составила 11,4%, в Тольятти - 11,36%, в малых городах — 21,8%, в сельских районах - 36,3%. В числе лидеров Клявлинский район с 53,16%.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...