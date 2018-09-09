В воскресенье, 9 сентября, в рамках единого дня голосования в Самарской области проходят выборы губернатора и довыборы в Государственную думу.

На 12:00 явка на выборах губернатора составила 18,7%

По данным областного избиркома, на выборах главы региона явка на 12:00 составила 18,76% или 444,7 тыс. избирателей, на довыборах депутата Госдумы — 17,15% или 80,3 тыс. избирателей.

В Самаре на выборах губернатора явка составила 11,4%, в Тольятти - 11,36%, в малых городах — 21,8%, в сельских районах - 36,3%. В числе лидеров Клявлинский район с 53,16%.