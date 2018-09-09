Ситуационный центр продолжает оперативно реагировать на информацию о замечаниях о ходе голосования на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ, которые требуют дополнительной проработки.

В ситуационном центре продолжается работа с замечаниями наблюдателей и избирателей

На 13:00 всего выявлено 58 замечаний. Из них уже отработаны — 26, не подтвердился — 31 "сигнал", одно замечание рассматривается.

Все возникающие спорные вопросы и замечания оперативно устраняются на местах, ни одно из них не повлияло на процесс и результаты голосования.