Галина Баранова: "Занимая активную жизненную позицию, нельзя игнорировать выборы"

Кандидат в губернаторы, руководитель Самарского регионального отделения политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Галина Баранова проголосовала в самарской школе № 41 на улице Осипенко.
"Сделано все, чтобы избирательная кампания прошла строго в соответствии с законодательством, а граждане могли свободно реализовать свое избирательное право, - отметила она. - Сегодня главные выборы региона, и от того насколько мы активны зависит настоящее и будущее нас самих, детей и внуков. Я всем сегодня говорю оторвитесь ненадолго от своих дел и придите голосовать. Нельзя быть безразличным и сидеть на лавочке ругая бюрократов и чиновников. Под лежачий камень вода не течет".
По словам Галины Георгиевны, она всегда ходит на выборы. "Мой папа был кадровым офицером. Мы объехали многие города СССР и во всех местах, где ему приходилось служить, мы ходили голосовать всем нашим многодетным семейством. А работая в школе, я сама перед выборами много времени посвящала организационной работе. Мне всегда по душе работать непосредственно с людьми. Скоро будем отмечать 100-летие ВЛКСМ. Это праздник многих поколений. Комсомол — это же часть истории нашей страны, которую нужно знать молодежи с активной жизненной позицией. А занимая такую позицию нельзя игнорировать выборы. Считаю всем людям нужно участвовать в жизни региона", - рассказала кандидат.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...