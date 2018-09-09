Галина Баранова: "Занимая активную жизненную позицию, нельзя игнорировать выборы"

Кандидат в губернаторы, руководитель Самарского регионального отделения политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Галина Баранова проголосовала в самарской школе № 41 на улице Осипенко.

"Сделано все, чтобы избирательная кампания прошла строго в соответствии с законодательством, а граждане могли свободно реализовать свое избирательное право, - отметила она. - Сегодня главные выборы региона, и от того насколько мы активны зависит настоящее и будущее нас самих, детей и внуков. Я всем сегодня говорю оторвитесь ненадолго от своих дел и придите голосовать. Нельзя быть безразличным и сидеть на лавочке ругая бюрократов и чиновников. Под лежачий камень вода не течет".

По словам Галины Георгиевны, она всегда ходит на выборы. "Мой папа был кадровым офицером. Мы объехали многие города СССР и во всех местах, где ему приходилось служить, мы ходили голосовать всем нашим многодетным семейством. А работая в школе, я сама перед выборами много времени посвящала организационной работе. Мне всегда по душе работать непосредственно с людьми. Скоро будем отмечать 100-летие ВЛКСМ. Это праздник многих поколений. Комсомол — это же часть истории нашей страны, которую нужно знать молодежи с активной жизненной позицией. А занимая такую позицию нельзя игнорировать выборы. Считаю всем людям нужно участвовать в жизни региона", - рассказала кандидат.



