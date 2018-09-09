18-летняя избирательница: "Каждому, кто живет в России, нужно голосовать — это гражданский долг"

Дарья Биняева — студентка университета "МИР". В этом году ей исполнилось 18 лет, и она впервые проголосовала — на выборах губернатора Самарской области.
Дарья только в этом году получила право голосовать на выборах, хотя уже давно ждала этого дня — в их семье это стало доброй традицией. Она очень переживала и даже чувствовала себя некомфортно, волновалась. Но как только очутилась на избирательном участке — ее встретили приветливые и внимательные люди. И она проголосовала за того кандидата, которого выбрала.
"Я считаю, что каждый, кто живет в России, должен голосовать, это его обязанность, гражданский долг. Мы сами должны выбирать тех, кто будет управлять губернией. Это мое право — право выбора", — уверена Дарья Биняева.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...