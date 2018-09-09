18-летняя избирательница: "Каждому, кто живет в России, нужно голосовать — это гражданский долг"

Дарья Биняева — студентка университета "МИР". В этом году ей исполнилось 18 лет, и она впервые проголосовала — на выборах губернатора Самарской области.

Дарья только в этом году получила право голосовать на выборах, хотя уже давно ждала этого дня — в их семье это стало доброй традицией. Она очень переживала и даже чувствовала себя некомфортно, волновалась. Но как только очутилась на избирательном участке — ее встретили приветливые и внимательные люди. И она проголосовала за того кандидата, которого выбрала.

"Я считаю, что каждый, кто живет в России, должен голосовать, это его обязанность, гражданский долг. Мы сами должны выбирать тех, кто будет управлять губернией. Это мое право — право выбора", — уверена Дарья Биняева.