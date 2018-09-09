Избирательница Елена Ефремова: Экономика — это задача номер один для будущего губернатора

В воскресенье, 9 сентября, в регионе проходят досрочные выборы губернатора области и довыборы в Государственную думу РФ. Елена Ефремова пришла проголосовать на свой избирательный участок в санатории "Можайский".
"Поскольку мой адрес не попал в список голосования по благоустройству дворов, я выбрала тот двор, где больше всего домов, по моим расчетам. Чтобы наибольшее число жителей получили адресную помощь от города, от области", — рассказала Елена Ефремова.
Что касается результатов выбора губернатора, избирательница надеется, что регион получит в качестве руководителя хозяйственника: "Политика у нас делается на уровне государства. А в области нам нужен именно хозяйственник, чтобы регион процветал".
Елена Ефремова считает, что будущему губернатору стоит начать решать проблемы региона с экономики. "Вслед за подъемом экономики пойдет развитие и социальной сферы, и культуры. Экономика — это задача номер один для будущего губернатора", — сказала Елена Ефремова.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...