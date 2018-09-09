Избирательница Елена Ефремова: Экономика — это задача номер один для будущего губернатора

В воскресенье, 9 сентября, в регионе проходят досрочные выборы губернатора области и довыборы в Государственную думу РФ. Елена Ефремова пришла проголосовать на свой избирательный участок в санатории "Можайский".

"Поскольку мой адрес не попал в список голосования по благоустройству дворов, я выбрала тот двор, где больше всего домов, по моим расчетам. Чтобы наибольшее число жителей получили адресную помощь от города, от области", — рассказала Елена Ефремова.

Что касается результатов выбора губернатора, избирательница надеется, что регион получит в качестве руководителя хозяйственника: "Политика у нас делается на уровне государства. А в области нам нужен именно хозяйственник, чтобы регион процветал".

Елена Ефремова считает, что будущему губернатору стоит начать решать проблемы региона с экономики. "Вслед за подъемом экономики пойдет развитие и социальной сферы, и культуры. Экономика — это задача номер один для будущего губернатора", — сказала Елена Ефремова.