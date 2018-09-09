Виктор Полянский: "Серьезных претензий к участковым комиссиям в процессе голосования нет"

В Самаре продолжает работу ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности на выборах губернатора Самарской области и довыборах в Госдуму РФ. Во второй половине дня его посетил член Общественной палаты региона Виктор Полянский.

Напомним, на всех 1762 избирательных участках губернии сегодня присутствуют наблюдатели от Общественной палаты Самарской области. Большинство из них — 80% — уже работали на выборах президента РФ 18 марта. Кандидатов набирали среди студентов ведущих областных вузов и общественных организаций, независимых от политических партий.

Свои замечания наблюдатели направляют в ситуационный центр. Впрочем, по словам Виктора Полянского, серьезных претензий к ходу голосования нет.

"Все на участках хорошо, работа организована нормально, взаимодействие и контакт с избирательными комиссиями конструктивный и деловой. Никаких попыток создать какие-либо провокации не было и никаких серьезных претензий к организации работы участковых комиссий в процессе голосования нет, — отметил Виктор Полянский. — Голосование проходит тихо, спокойно и организованно".