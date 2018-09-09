Дмитрий Азаров посетил ситуационный центр контроля за соблюдением избирательного законодательства

В день выборов губернатора Самарской области и депутата Государственной думы РФ 9 сентября в Самаре продолжает работать ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности. Его посетил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Он осмотрел ситуационный центр и отметил высокую организацию работы волонтеров, которые с помощью систем видеонаблюдения, установленных на избирательных участках, следят за ходом голосования.

Напомним, в центре сегодня работают 30 волонтеров в две смены по 15 человек. Дмитрию Азарову рассказали, что серьезных замечаний на УИКах выявлено не было. "Спасибо большое, что помогаете обеспечивать легитимность избирательного процесса", — сказал врио губернатора.

В центре работает горячая телефонная линия — каждый, заметивший ситуации, требующие проработки, может позвонить по номеру 8-960-812-83-82. Для информации и справок можно обращаться по телефону 331-11-11. Ситуационный центр уже работал на выборах президента РФ в марте этого года.