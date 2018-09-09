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На 15:50 явка на выборах губернатора составляет 31,38% Александр Хинштейн: "Мы сегодня находимся в числе лидеров по явке" Дмитрий Азаров посетил ситуационный центр контроля за соблюдением избирательного законодательства Педагог Гаврилов: "Даже мысли не было не ходить на выборы" Виктор Полянский: "Серьезных претензий к участковым комиссиям в процессе голосования нет"

Выборы Власть и политика

Александр Хинштейн: "Мы сегодня находимся в числе лидеров по явке"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжает работу ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ. С работой центра ознакомился заместитель председателя совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Самарской области Александр Хинштейн.

Он прокомментировал ход голосования в Самарской области. "Фактически мы сегодня находимся в числе лидеров по явке. Да, есть общая российская проблема по снижению явки в России в целом. Посмотрите, какая погода за окном, — заметил Александр Хинштейн. — В тоже время у нас активные люди, они продолжают приходить на участки и голосовать. По состоянию на 14:00 часов явка у нас была одной из самых высоких по регионам. Это результат не только активности жителей. Это значит, что избирательная кампания проходила максимально открыто и публично".

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