Александр Хинштейн: "Мы сегодня находимся в числе лидеров по явке"

В Самаре продолжает работу ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ. С работой центра ознакомился заместитель председателя совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Самарской области Александр Хинштейн.
Он прокомментировал ход голосования в Самарской области. "Фактически мы сегодня находимся в числе лидеров по явке. Да, есть общая российская проблема по снижению явки в России в целом. Посмотрите, какая погода за окном, — заметил Александр Хинштейн. — В тоже время у нас активные люди, они продолжают приходить на участки и голосовать. По состоянию на 14:00 часов явка у нас была одной из самых высоких по регионам. Это результат не только активности жителей. Это значит, что избирательная кампания проходила максимально открыто и публично".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...