Александр Хинштейн: "Мы сегодня находимся в числе лидеров по явке"

В Самаре продолжает работу ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ. С работой центра ознакомился заместитель председателя совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Самарской области Александр Хинштейн.

Он прокомментировал ход голосования в Самарской области. "Фактически мы сегодня находимся в числе лидеров по явке. Да, есть общая российская проблема по снижению явки в России в целом. Посмотрите, какая погода за окном, — заметил Александр Хинштейн. — В тоже время у нас активные люди, они продолжают приходить на участки и голосовать. По состоянию на 14:00 часов явка у нас была одной из самых высоких по регионам. Это результат не только активности жителей. Это значит, что избирательная кампания проходила максимально открыто и публично".