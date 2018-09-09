На 15:00 явка на выборах губернатора составляет 31,38%

В воскресенье, 9 сентября в Самарской области проходи единый день голосования. По данным областного избиркома, на 15:00 явка на выборах губернатора составляет 31,38%. Наиболее активно голосуют жители Клявлинского района — 78,5%.

На выборах депутата Госдумы по 158 округу проголосовало 28,84% от общего числа избирателей.