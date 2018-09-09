В Новокуйбышевске на предприятиях непрерывного цикла организованы временные избирательные пункты

В субботу, 9 сентября, в Самарской области на крупных промышленных предприятиях с непрерывным производственным циклом работают временные избирательные пункты.

Они созданы для удобства сотрудников, чтобы у них была возможность проголосовать, даже если на день выборов выпадает их рабочий день.

Один из таких временных пунктов оборудован на территории АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (ННК).

"У нас все на высоком уровне, прекрасное помещение, для людей очень удобно прийти и выразить свое волеизъявление, - отмечает Марина Назарова, начальник отдела развития и оценки персонала, председатель избирательного участка 1954. Наш участок сформирован для предприятий с непрерывным циклом и список избирателей сформирован на основании тех заявлений избирателей, которые изъявили желание голосовать на нашем участке и прикрепились в нему".

"Очень удобно голосовать на рабочем месте, потому что никуда не надо спешить, а во время смены приехал и спокойно проголосовал. Все сделано удобно для народа", — рассказал работающий на предприятии водитель Роман Абрамов.

"Конечно, нужно обеспечивать возможность проголосовать людям, которые работают сегодня, наш долг — проголосовать, а наше предприятие обеспечивает нам эту возможность. Это удобно, у нас ходят автобусы, в любое время можно съездить и проголосовать, с любой площадки мы можем добраться сюда, в избирательный пункт, то есть не только те работники, которые здесь, на этой площадке, но и те, кто работают на остальных двух, тоже могут доехать и проголосовать", - комментирует Светлана Куприянова, лаборант химического анализа.

Напомним, сегодня в регионе проходят выборы губернатора Самарской области и дополнительные выборы депутата Государственной думы по Самарскому одномандатному избирательному округу № 158. Жители Тольятти и Сызрани, кроме губернатора, также выбирают депутатов представительных органов. Выборы депутатов проходят и в ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях. Избирательные участки открыты до 20:00.