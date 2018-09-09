Глава Отрадного Александр Бугаков: "От нашей активности зависит наше будущее"

В единый день голосования, 9 сентября, в Отрадном, открылись все 20 избирательных участков, по выборам губернатора Самарской области. Одновременно на избирательном участке № 2120 началось голосование за депутата городской думы. Сообщает пресс-служба администрации города
Свой голос отдал глава города Александр Бугаков, пришедший на участок № 2109 в Отрадненском нефтяном техникуме. "Независимо от политических взглядов нас всех объединяет любовь к родному городу, к родному краю. От нашей активности зависит наше будущее", — отметил он.
Также он внес несколько предложений в стратегию развития Отрадного - помещения для сбора предложений горожан находятся непосредственно на УИК, но в отдельных помещениях.
По словам председателя территориальной избирательной комиссии Василия Коршунова, в целом выборы проходят в спокойной обстановке.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...