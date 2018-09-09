Глава Отрадного Александр Бугаков: "От нашей активности зависит наше будущее"

В единый день голосования, 9 сентября, в Отрадном, открылись все 20 избирательных участков, по выборам губернатора Самарской области. Одновременно на избирательном участке № 2120 началось голосование за депутата городской думы. Сообщает пресс-служба администрации города

Свой голос отдал глава города Александр Бугаков, пришедший на участок № 2109 в Отрадненском нефтяном техникуме. "Независимо от политических взглядов нас всех объединяет любовь к родному городу, к родному краю. От нашей активности зависит наше будущее", — отметил он.

Также он внес несколько предложений в стратегию развития Отрадного - помещения для сбора предложений горожан находятся непосредственно на УИК, но в отдельных помещениях.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Василия Коршунова, в целом выборы проходят в спокойной обстановке.